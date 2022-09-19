ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Дмитрий Траценко.
Группа лейтенанта Дмитрия Траценко выполняла
боевую задачу по обороне района. В ходе боя его
подразделение нанесло значительный урон
противнику — было уничтожено свыше трех огневых
позиций и более 20 националистов.
Своевременно обнаружив выдвижение резервов
противника, Дмитрий Траценко организовал
взаимодействие с артиллерией, передав
артиллеристам точные целеуказания, в результате
чего подкрепления националистов были поражены
массированным огневым ударом и с большими
потерями отброшены от рубежа обороны.
Отбив атаку противника, лейтенант Траценко вывел
группу на заранее подготовленные позиции, где
продолжил выполнение боевых задач. Его
решительные и своевременные действия позволили
сохранить жизни военнослужащих.