ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Дмитрий Траценко.



Группа лейтенанта Дмитрия Траценко выполняла

боевую задачу по обороне района. В ходе боя его

подразделение нанесло значительный урон

противнику — было уничтожено свыше трех огневых

позиций и более 20 националистов.

Своевременно обнаружив выдвижение резервов

противника, Дмитрий Траценко организовал

взаимодействие с артиллерией, передав

артиллеристам точные целеуказания, в результате

чего подкрепления националистов были поражены

массированным огневым ударом и с большими

потерями отброшены от рубежа обороны.

Отбив атаку противника, лейтенант Траценко вывел

группу на заранее подготовленные позиции, где

продолжил выполнение боевых задач. Его

решительные и своевременные действия позволили

сохранить жизни военнослужащих.