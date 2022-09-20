На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

В понедельник, 20 сентября, при проведении дорожных работ будет ограничено движение по 10 трассам Ленобласти.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо», А-114 «Вологда – Тихвин», А-181 «Скандинавия», А-181 «Выборг-Светогорск», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», Р-23 «Псков».

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В течение дня дорожники будут устранять дефекты дорожного покрытия, устанавливать дорожные знаки и ремонтировать обочины. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.