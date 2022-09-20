Турецкие банки прекратили обслуживать российские карты «Мир»

Крупные турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир».

Это произошло после заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных банков, принимающих карты «Мир». Сообщается, что российские карты не принимаются их банкоматами и операции по ним не осуществляются.

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На данный момент с карт «Мир» по-прежнему можно снять турецкие лиры в банкоматах Halkbank, Ziraat bankasi и Vakifbank.