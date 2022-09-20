«Известия»: российские грузовики с товарами из Европы задерживают в Казахстане

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане, на территории страны застряло не меньше восьми автопоездов.

— Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков, — сообщил представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

По его словам, часть из задержанных в Казахстане автопоездов находится на стоянках для нарушителей, каждый день там обходится дорого. Другие стоят на таможенных терминалах, а некоторые большегрузы расположились прямо на дороге.

«Известиями». — Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать, — отметил представитель ассоциации в беседе с

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Все задержанные грузовики везли европейские товары. Из Евросоюза его направляют на границу Белоруссии, а затем на грузовиках российских или белорусских компаний в Казахстан.

В Министерстве транспорта России заявили, что Астана ввела необоснованные требования. В АСМАП призвали российских предпринимателей временно воздержаться от транзита до решения сложившейся ситуации.