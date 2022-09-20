Россию не допустят до чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте

Об этом рассказал серебряный призер Олимпиады 2012 года.

Как пишет «РИА Новости Спорт», сборная России не попадет на чемпионат мира по дзюдо в столице Узбекистана. Об этом заявил серебряный призер Олимпиады 2012 года Александр Михайлин.

Видел, как наши спортсмены готовы, они должны были произвести на чемпионате мира настоящий фурор. Видимо, это понимают и те, кто принимает решения. Плюс за той же Спартакиадой наверняка следили и не захотели, чтобы Россия показала себя хорошо. Очевидно, что влезает политика, никакого отношения к спорту это не имеет. Им все время нужно как-то нас укусить, ввести какие-то дополнительные санкции, — поделился Михайлин.