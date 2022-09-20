В Госдуме предлагают распространить курортный сбор на все регионы страны

Главной задачей проекта является создание новых условий для развития внутреннего туризма.

Туристический сбор может стать бессрочным, однако каждый субъект РФ должен самостоятельно принимать соответствующее решение. С данной инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Указанные положения содержатся в подготовленном к внесению на рассмотрении нижней палаты парламента законопроекте, сообщает «Парламентская газета».

Сбор с путешественников стартовал в 2018 году в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Властям данных регионов было разрешено взимать с туристов до 100 рублей в сутки за нахождение в регионе. Эти средства должны были пойти в бюджет, на благоустройство и обновление курортной инфраструктуры.

Окончание эксперимента состоится 31 декабря 2022 года, но депутаты Ставропольского края выступили с предложением его пролонгирования до 2027 года. В Комитет Госдумы по туризму поддержали данную идею, посоветовав расширить ее на все российские регионы.