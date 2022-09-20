Основной акцент в бюджете Ленобласти на 2023 годы сделан на поддержку семей, дольщиков и дороги

Об этом сегодня рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков

В областном бюджете Ленинградской области на 2023 год 3,9 млрд рублей предусмотрены на решение проблем дольщиков, на ежемесячные выплаты семьям — 2 млрд рублей, еще 20 млрд рублей будут направлены дорожному фонду и 18, 4 млрд рублей – на реализацию национальных проектов.

«У нас одна из самых современных компьютерных систем исполнения бюджета. Бюджетная система Ленинградской области чувствует себя уверенно, мы имеем механизмы тонкой настройки финансовой системы, обеспечим все социальные выплаты и поддержим инвестиционный цикл, обеспечивая надежный фундамента развития экономики региона», – отметил Роман Марков.

Бюджетная система Ленинградской области чувствует себя уверенно, мы имеем механизмы тонкой настройки финансовой системы, обеспечим все социальные выплаты и поддержим инвестиционный цикл, обеспечивая надежный фундамента развития экономики региона

Напомним, что за первое полугодие 2022 года в бюджет региона поступило 99,3 млрд рублей. При этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 млрд рублей.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.