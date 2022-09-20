Основной акцент в бюджете Ленобласти на 2023 годы сделан на поддержку семей, дольщиков и дороги

Об этом сегодня рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков
В областном бюджете Ленинградской области на 2023 год 3,9 млрд рублей предусмотрены на решение проблем дольщиков, на ежемесячные выплаты семьям — 2 млрд рублей, еще 20 млрд рублей будут направлены дорожному фонду и 18, 4 млрд рублей – на реализацию национальных проектов.
Бюджетная система Ленинградской области чувствует себя уверенно, мы имеем механизмы тонкой настройки финансовой системы, обеспечим все социальные выплаты и поддержим инвестиционный цикл, обеспечивая надежный фундамента развития экономики региона
Напомним, что за первое полугодие 2022 года в бюджет региона поступило 99,3 млрд рублей. При этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 млрд рублей.
Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.