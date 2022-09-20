Фото: в колпинское СИЗО прислали телефон, спрятанный в спрее для носа

По информации ivbg.ru, житель Санкт-Петербурга прислал знакомому, находящемуся в СИЗО-1 на Колпинской улице, средство от насморка.
В одном баллончике спрея были спрятаны сразу несколько запрещенных предметов: мобильный телефон, две сим-карты и провод питания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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