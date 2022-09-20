Материалы, посвященный геноциду мирного населения Ленобласти в годы ВОВ, можно увидеть на выставке

«Живые» голоса очевидцев, архивные свидетельства и фотоматериалы карательных акций немецко-фашистских оккупантов можно посмотреть в Ленинградском областном колледже культуры и искусства до 30 сентября

«Материалы свидетельствуют, что против мирного населения оккупированной Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны велась целенаправленная война на уничтожение. Эта выставка послужит общему делу воспитания молодежи, познакомит их с подлинной историей войны и поможет сохранению памяти», — отметил заместитель председателя Правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Экспозиция приурочена к началу судебного процесса в Ленинградском областном суде о признании факта геноцида мирных жителей, проживавших на территории Ленинградской области и пострадавших от немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годы.

На выставке представлены копии рассекреченных материалов из государственных архивов, пояснительные записки, заявления граждан, поименные списки жителей, подвергшихся злодеяниям, и многочисленные фотоматериалы, подтверждающие факты и масштабы совершенных против мирного населения преступлений.

Как уже ранее писал ivbg.ru, установлено, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек.

Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России. Следующее заседание суда по иску Ленинградской области состоится 21 сентября.