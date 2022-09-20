СМИ: Владимир Путин может обратиться к россиянам по поводу референдумов в ДНР и ЛНР

Как рассказали РБК три источника, близкие к администрации президента России, Владимир Путин сегодня может обратиться к россиянам по поводу референдумов на территориях ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

По словам источников, выступление ожидается до конца дня, но что именно скажет Владимир Путин, не уточняется. Также, по данным СМИ со ссылкой на корреспондентов Кремлевского пула, к россиянам может обратиться и министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее власти ДНР и ЛНР объявили, что референдумы о присоединении к России в качестве субъектов федерации пройдут с 23 по 27 сентября. О готовности провести аналогичное голосование в эти же даты высказались и главы Херсонской и Запорожской областей Украины.