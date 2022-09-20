Молодому человеку разорвало легкие после падения с моста в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24-летний мужчина умер после падения с моста на проспекте в Красносельском районе в Санкт-Петербурге.

Пострадавший упал с высоты двух-трех метров, получив травмы по всему телу. Врачи диагностировали разрывы обоих легких и перелом бедро.

Не выдержав полученных травм, молодой человек умер после того, как его доставили в реанимацию.