ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Владислав Терземан.

Старший лейтенант Владислав Терземан с первых дней

специальной военной операции в составе экипажа мобильного

комплекса выполнял боевые задачи по организации

бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки

войск.

Российские подразделения удерживали занимаемые позиции, ведя

ожесточенные бои с превосходящими силами украинских

националистов. В результате интенсивного артиллерийского огня

боевиков оборудование связи получило повреждение. Старший

лейтенант Терземан, находясь под огнем вражеской артиллерии, в

кратчайшие сроки обнаружил неисправность и восстановил

работоспособность вышедшего из строя блока.

Благодаря его грамотным действиям связь командного пункта

группировки с подчиненными подразделениями была оперативно

восстановлена. По вновь заработавшим каналам связи были

уточнены задачи, а также переданы координаты расположения

противника, на основании которых по позициям националистов

был нанесен артиллерийский удар. В результате было уничтожено

пять единиц бронированной техники и более 20 боевиков.

Воспользовавшись временным прекращением огня, российские

подразделения отошли на запасные позиции для перегруппировки.