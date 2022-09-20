ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Владислав Терземан.
Старший лейтенант Владислав Терземан с первых дней
специальной военной операции в составе экипажа мобильного
комплекса выполнял боевые задачи по организации
бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки
войск.
Российские подразделения удерживали занимаемые позиции, ведя
ожесточенные бои с превосходящими силами украинских
националистов. В результате интенсивного артиллерийского огня
боевиков оборудование связи получило повреждение. Старший
лейтенант Терземан, находясь под огнем вражеской артиллерии, в
кратчайшие сроки обнаружил неисправность и восстановил
работоспособность вышедшего из строя блока.
Благодаря его грамотным действиям связь командного пункта
группировки с подчиненными подразделениями была оперативно
восстановлена. По вновь заработавшим каналам связи были
уточнены задачи, а также переданы координаты расположения
противника, на основании которых по позициям националистов
был нанесен артиллерийский удар. В результате было уничтожено
пять единиц бронированной техники и более 20 боевиков.
Воспользовавшись временным прекращением огня, российские
подразделения отошли на запасные позиции для перегруппировки.