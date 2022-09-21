На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 33-36 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 68-74 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, очистка РП, вывоз НГ;
- км 74,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- ТрР-км 115, км 133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, ремонт обочин;
- км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборгу №1 и № 2 км 0 — 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБП от грязи и пыли;
- подъезд к г. Выборгу №1 и № 2 км 0 — 5 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки;
- км 71-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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15.09.2022 343
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 46-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка и очистка моста;
- км 33 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка и очистка моста;
- км 0 — 41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 55 — 56 ограничение скорости движения в сторону пос. Морозова (ДОЛГОСРОЧНЫЕ) с 08:00 до 20:00 восстановление АБП на мосту через р. Авлога;
- км 110 — 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочины;
- км 95- 124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 18, км 22 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;
- км 41-45 ограничение скорости движения в сторону СПб. с 08:00 до 20:00, очистка АБП от пыли и грязи механизированным способом;
- км 79-80, км 81-92 ШНО №1,№2,№3, км 95- 99 ШНО-№1,№2 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ.
А-180 «Нарва»:
- км 46-53 ограничение скорости движения в сторону СПб левая сторона с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.
Р-23 «Псков»:
- км 60-63 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, заливка трещин в а/б покрытии.