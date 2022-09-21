Граждан с приписным свидетельством частичная мобилизация не коснется

В Совете по правам человека заявили, что эта категория граждан при частичной мобилизации призвана не будет.

Член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов сообщил, что граждане с приписным свидетельством от военкомата не попадают под частичную мобилизацию. Эту категорию россиян могут вызвать в военкомат только в случае всеобщей мобилизации.

«Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации», – цитирует Кабанова «Петербургский дневник».

Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.