Граждан с приписным свидетельством частичная мобилизация не коснется

В Совете по правам человека заявили, что эта категория граждан при частичной мобилизации призвана не будет.
Член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов сообщил, что граждане с приписным свидетельством от военкомата не попадают под частичную мобилизацию. Эту категорию россиян могут вызвать в военкомат только в случае всеобщей мобилизации.
«Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации», – цитирует Кабанова «Петербургский дневник».
Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.
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21.09.2022 65