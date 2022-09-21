Жительница Волосовского района убила сожителя ножом в пах

По информации ivbg.ru, 20 сентября около 09:00 в полицию обратилась жительница деревни Большая Вруда Волосовского района. Она якобы обнаружила в квартире окровавленное тело гражданского мужа.
Когда полицейские прибыли на место, 48-летняя женщина рассказала, что вечером 18 сентября поссорилась с 43-летним сожителем и ударила его ножом в пах. Перед этим пара выпивала спиртное.
По факту убийства заведено уголовное дело.
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23.06.2022 1951