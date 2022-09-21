Водитель фуры, при столкновении с которой погиб инспектор ДПС, отправлен под домашний арест

Суд избрал меру пресечения водителю фуры, при столкновении с которым в Гатчинском районе Ленобласти погиб инспектор ДПС. Второй полицейский находится в тяжелом состоянии.

Водителя отправили под домашний арест, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Напомним, авария произошла 19 сентября на трассе Р-23 «Псков». Водитель фуры выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем ДПС районного ОГИБДД.

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В результате ДТП инспектор ДПС, находившийся за рулем, скончался в больнице от полученных травм. Его коллега в тяжелом состоянии был госпитализирован. При этом сам водитель грузовика не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, свою вину он уже признал.