Учитель математики из Приозерска представит Ленобласть на конкурсе «Учитель года – 2022»

Учитель математики школы № 5 Приозерска Ольга Смольникова ранее выиграла региональный этап конкурса.

«Уверен, что за финалом конкурса будут наблюдать и ученики Ольги Ивановны , и коллеги-педагоги в Ленинградской области. Ведь «Учитель года» — это престижное состязание, на котором происходит очень важный обмен опытом и самыми современными методиками. Болеем за нашего номинанта и желаем успехов!», ― напутствовал зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

За уроком учителя из Ленинградской области можно будет наблюдать в прямом эфире в официальной группе конкурса «ВКонтакте». Итоги объявят 5 октября.

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