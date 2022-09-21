Фото: росгвардейцы нашли истлевшие останки в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, росгвардейцы из специального моторизованного полка в ходе патрулирования обнаружили в заброшенном здании в районе Петербургского шоссе истлевшие человеческие останки.

1663766545952
Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Человеческие кости находились в заброшенном здании в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. Следственные органы проводят проверку.

Вам будет интересно
Фото: росгвардейцы нашли истлевшие останки в Петербурге Санкт-Петербург
Загадочный череп с номером нашли в Петербурге
По информации ivbg.ru, 20 сентября около 13:00 в службу «112» сообщили о том, что возле дома № 40 на Наличной улице в Санкт-Петербурге найдены останки...
21.09.2022 71
Автор