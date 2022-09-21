Фото: росгвардейцы нашли истлевшие останки в Петербурге

По информации ivbg.ru, росгвардейцы из специального моторизованного полка в ходе патрулирования обнаружили в заброшенном здании в районе Петербургского шоссе истлевшие человеческие останки.

Человеческие кости находились в заброшенном здании в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. Следственные органы проводят проверку.