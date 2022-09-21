В Пулково задержали пассажира из Израиля, незаконно ввозившего валюту на 2 млн рублей

В Пулково мужчина из Израиля пытался незаконно провести $35 тысяч (около 2,1 млн рублей). При этом он выбрал зеленый коридор, заявив, что у него нет товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Когда у мужчины спросили о наличии перемещаемых денежных средств, тот ответил, что у него с собой есть только $2000. Остальные деньги он пытался спрятать в сумках и конвертах.

Еще несколько банкнот таможенники нашли в одежде. Заведено уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ.