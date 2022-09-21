С 1 января Центробанк ограничит выдачу потребительских кредитов

В связи с увеличением уровня задолженностей по потребительским кредитам Центробанк с 1 января 2023 года введет прямые ограничения на выдачу потребительских кредитов.

«Сейчас с учётом ситуации на рынке потребительского кредитования Банк России подтверждает целесообразность установления лимитов с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Регулятор начнёт применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты, которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами.

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Центробанк решил вернуться к идее более жёсткого регулирования в связи с тем, что в последние месяцы в России наметилась тенденция восстановления необеспеченного потребительского кредитования, а заодно и «возвращения рискованных практик», пишет ТАСС.