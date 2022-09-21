Подробности: житель Коммунара получил ожоги 65% тела при жарке картофеля фри

Как сообщал ivbg.ru, 20 сентября в 21:51 в экстренные службы сообщили о пожаре в квартире на втором этаже двухэтажного дома в Коммунаре Гатчинского района. Из помещения спасатели вывели 29-летнего мужчину с ожогами.
Пострадавший госпитализирован. По его словам, во время жарки картофеля фри воспламенилось масло. Мужчина попал в реанимацию с ожогами 65% тела.
По факту случившегося проводится проверка.
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23.05.2022 556