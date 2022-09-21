Факты массовых убийств жителей Ленобласти представлены на суде

О пытках и расстрелах населения и военнопленных, издевательствах над детьми и убийствах душевнобольных: в областном суде завершилось второе заседание по делу о признании геноцида советского народа в годы ВОВ

Сегодня, 21 сентября, в роли экспертов выступили региональные поисковики, сотрудники Ленинградского областного государственного архива в и мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Прямую трансляцию из зала суда можно посмотреть по ссылке.

Как уже ранее писал ivbg.ru, установлено, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти немецкие оккупанты и их подсобники расстреливали, истязали, пытали, вешали, сжигали и убивали смертельными инъекциями, а также содержали пленных в концентрационных лагерях и лагерях трудовой повинности. Таким образом было убито более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109 тысяч военнопленных, на принудительные работы в Германию и другие страны отправлено более 276 тысяч человек.

Только в лагере «Дулаг-154» в Гатчине погибло не менее 80 тысяч пленных. В 2022 году на территории парка Сильвия в Гатчине поисковым отрядом «Искра» были обнаружены более 130 человек, 60 из них — военнопленные. А на территории существовавшего в годы войны Лужского пересылочного лагеря для военнопленных «Дулаг 320» поисковиками найдены останки 130 человек.

Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России.