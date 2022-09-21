Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 21 сентября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Командир одной из бригад ВСУ направил своих бойцов на минное поле контрактовать: погибли почти все. Рядом с Правдино возле Херсона 28 механизированная бригада ВСУ потеряла за сутки более 200 человек и 21 единицу военной техники. Командир 28-й бригады ВСУ направил подразделение в контратаку на минное поле, отчего личный состав четвертой роты второго батальона соединения погиб почти полностью.

Рядом с Павловкой в ДНР третий батальон первой бригады попытался контратаковать. В результате огневого поражения 60 украинских военнослужащих погибло или ранено, также ВСУ потеряли четыре танка и восемь автомобилей.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 93 механизированной бригады ВСУ рядом с Артемовском в ДНР 75 военнослужащих и девять единиц военной техники уничтожено.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ рядом с Артемовском, Святогорском, Александровкой, Яровой, а также у Купянска, Червоного Оскола. Также удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ возле Николаевки в ДНР и по 68 артподразделениям и 147 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Уничтожено 12 складов с боеприпасами и оружием рядом с Каменкой, возле Красноармейска, Димитрова, Северска и Белой Криницы.

Силы ПВО за сутки сбили 11 беспилотников рядом со Старомайорским, Петровским, Карповкой в ДНР, Степным, Бобровым Кутом, Миролюбовкой, Красносельским, Волковским и Чаривным. Также поражен один БПЛА «Байрактар» возле Дмитренко. В воздухе ликвидированы 28 снарядов HIMARS и 3 ракеты HARM рядом со Свистуновкой в ЛНР, Чернобаевкой, у Заветного и рядом с Каховской ГЭС.

Артиллерия Украины продолжает обстреливать Энергодар и ЗАЭС. Крупнокалиберный снаряд ВСУ взорвался и повредил одну из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока.

В ночь на четверг, 21 сентября, артиллерия ВСУ ударила по ЛЭП, которые идут от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар. Обстрел станции велся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме.