На стройке жилого комплекса в Петербурге произошла пьяная поножовщина

Автор: Анастасия Щербакова
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Житель Ленобласти ударил товарищей ножом в ногу, в ходе возникшего конфликта на стройплощадке на Суздальском шоссе.

Пострадавшего Волгоградца госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой раной левой голени. Другому пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Как сообщает Neva.Today, полицейскими установлено, что волгоградец находится в федеральном розыске. Имеет множество судимостей за хранение наркотиков, мошенничество и угрозу убийством. Его коллега из Республики Коми привлекался за кражи, грабежи и вымогательство.

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