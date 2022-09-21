Житель Ленобласти ударил товарищей ножом в ногу, в ходе возникшего конфликта на стройплощадке на Суздальском шоссе.
Пострадавшего Волгоградца госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой раной левой голени. Другому пострадавшему госпитализация не потребовалась.
Как сообщает Neva.Today, полицейскими установлено, что волгоградец находится в федеральном розыске. Имеет множество судимостей за хранение наркотиков, мошенничество и угрозу убийством. Его коллега из Республики Коми привлекался за кражи, грабежи и вымогательство.
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