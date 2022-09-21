ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Михаил Пронин.
Водитель сержант Михаил Пронин доставлял боеприпасы и
снаряжение подразделениям, ведущим бой с
превосходящими силами противника. Умело маневрируя под
артиллерийским обстрелом, он привез боезапас в
назначенное место, оказал помощь в его переноске на
позиции и выдвинулся на пункт обеспечения за следующим
грузом.
В пути Михаил Пронин попал под огонь
диверсионно-разведывательной группы. Совершив резкий
маневр, он вывел машину из-под обстрела, быстро покинул
ее и точным огнем из своего оружия уничтожил пулеметную
точку противника. Неожиданно быстрая ликвидация
пулеметчиков и эффективное огневое воздействие
заставило украинских диверсантов отступить.
Быстрые и решительные действия сержанта Пронина
сорвали выдвижение диверсионно-разведывательной группы
противника в тыл обороняющихся российских войск, что
позволило беспрепятственно выполнить перегруппировку и
занять заранее подготовленные рубежи обороны.