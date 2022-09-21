ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Михаил Пронин.



Водитель сержант Михаил Пронин доставлял боеприпасы и

снаряжение подразделениям, ведущим бой с

превосходящими силами противника. Умело маневрируя под

артиллерийским обстрелом, он привез боезапас в

назначенное место, оказал помощь в его переноске на

позиции и выдвинулся на пункт обеспечения за следующим

грузом.

В пути Михаил Пронин попал под огонь

диверсионно-разведывательной группы. Совершив резкий

маневр, он вывел машину из-под обстрела, быстро покинул

ее и точным огнем из своего оружия уничтожил пулеметную

точку противника. Неожиданно быстрая ликвидация

пулеметчиков и эффективное огневое воздействие

заставило украинских диверсантов отступить.

Быстрые и решительные действия сержанта Пронина

сорвали выдвижение диверсионно-разведывательной группы

противника в тыл обороняющихся российских войск, что

позволило беспрепятственно выполнить перегруппировку и

занять заранее подготовленные рубежи обороны.