На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 18-20 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 86-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 64-67 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 68-74 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, очистка РП, вывоз НГ;
- км 109,119,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00, механическая очистка тротуаров;
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 55 — 56 ограничение скорости движения в сторону пос. Морозова (ДОЛГОСРОЧНЫЕ) с 08:00 до 20:00 восстановление АБП на мосту через р. Авлога;
- км 101 — 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов в а/б покрытии, подсыпка обочины;
- км 95 — 124 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва»:
- 57-71 ограничение скорости движения направление Кингисепп с 8:00 до 18:00, заливка швов и трещин;
- 46-53 ограничение скорости движения, левая полоса в оба направление с 8:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.
Р-23 «Псков»:
- 59-62 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов и трещин.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборгу №1 и № 2 км 0 — 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от грязи и пыли;
- км 71 — 78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 47 – 80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от грязи и пыли;
- подъезд к г. Выборгу №2 км 2 – 3 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка и очистка мостов;
- км 0 — 41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 12+200, км 7+800, км 1+700 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0 — 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;
- ТрР км 15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов и трещин в а/б покрытии;
- км 40 — 44 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 79-80, км 81-92 ШНО №1,№2,№3, км 95- 99 ШНО-№1,№2 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ.
- ТрР км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки;
- км 76 – 125 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки.