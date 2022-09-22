На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 18-20 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 86-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 64-67 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО;

км 68-74 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, очистка РП, вывоз НГ;

км 109,119,136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 18:00, механическая очистка тротуаров;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 55 — 56 ограничение скорости движения в сторону пос. Морозова (ДОЛГОСРОЧНЫЕ) с 08:00 до 20:00 восстановление АБП на мосту через р. Авлога;

км 101 — 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов в а/б покрытии, подсыпка обочины;

км 95 — 124 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва»:

57-71 ограничение скорости движения направление Кингисепп с 8:00 до 18:00, заливка швов и трещин;

46-53 ограничение скорости движения, левая полоса в оба направление с 8:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.

Р-23 «Псков»:

59-62 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов и трещин.

А-181 «Скандинавия»:

подъезд к г. Выборгу №1 и № 2 км 0 — 5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от грязи и пыли;

км 71 — 78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 47 – 80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от грязи и пыли;

подъезд к г. Выборгу №2 км 2 – 3 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;

км 36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка и очистка мостов;

км 0 — 41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»: