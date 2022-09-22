Пенсионер три часа блуждал сумеречному лесу у поселка имени Морозова

Вечером 21 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что 69-летний мужчина заблудился в лесу у поселка имени Морозова во Всеволожском районе Ленобласти.

На его поиски отправился ПСО города Шлиссельбург, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти. Через три часа спасатели нашли потерявшегося. Его вывели из леса и передали родственникам, вместе с которыми он и приехал в лес на машине.