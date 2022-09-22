В Ленобласти начала свою работу призывная комиссия по частичной мобилизации

Ранее ivbg.ru сообщал, что 21 сентября в Ленобласти создана призывная комиссия по частичной мобилизации в ВС России. Возглавил ее Александр Дрозденко.
На данный момент специалисты уточняют списки лиц, которые подлежат частичной мобилизации. Данные сверяются в соответствии с требованиями Минбороны России.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Рассказываем, что это значит, кого могут мобилизовать, а кто может рассчитывать на отсрочку.
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21.09.2022 213