В Ленобласти начала свою работу призывная комиссия по частичной мобилизации

Ранее ivbg.ru сообщал, что 21 сентября в Ленобласти создана призывная комиссия по частичной мобилизации в ВС России. Возглавил ее Александр Дрозденко.

На данный момент специалисты уточняют списки лиц, которые подлежат частичной мобилизации. Данные сверяются в соответствии с требованиями Минбороны России.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Рассказываем, что это значит, кого могут мобилизовать, а кто может рассчитывать на отсрочку.