Труп нашли на даче возле Луги. Он пролежал там давно

По информации ivbg.ru, 21 сентября около 11:00 в полицию Лужского района сообщили о теле мужчины в доме садоводства «Тельмановец» массива Мшинская.

Судя по состоянию, труп пролежал там довольно долго. По предварительным данным, умерший – 70-летний пенсионер.

Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.