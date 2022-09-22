Труп нашли на даче возле Луги. Он пролежал там давно

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 21 сентября около 11:00 в полицию Лужского района сообщили о теле мужчины в доме садоводства «Тельмановец» массива Мшинская.

Судя по состоянию, труп пролежал там довольно долго. По предварительным данным, умерший – 70-летний пенсионер.

Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.

Вам будет интересно
Труп нашли на даче возле Луги. Он пролежал там давно Мшинская, Лужский район, луга, Ленинградская область
Загадочный череп с номером нашли в Петербурге
По информации ivbg.ru, 20 сентября около 13:00 в службу «112» сообщили о том, что возле дома № 40 на Наличной улице в Санкт-Петербурге найдены останки...
21.09.2022 238
Автор