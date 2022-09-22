Труп нашли на даче возле Луги. Он пролежал там давно

По информации ivbg.ru, 21 сентября около 11:00 в полицию Лужского района сообщили о теле мужчины в доме садоводства «Тельмановец» массива Мшинская.
Судя по состоянию, труп пролежал там довольно долго. По предварительным данным, умерший – 70-летний пенсионер.
Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
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21.09.2022 238