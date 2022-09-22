В Петербурге у пассажира иномарки, которой управлял пьяный водитель, нашли наркотики

По информации ivbg.ru, 20 сентября в 18:40 возле дома № 194 на Таллинскому шоссе в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Creta под управлением нетрезвого 46-летнего жителя Новогорелово.

В салоне находился 28-летний гражданин Узбекистана, у которого при себе был полиэтиленовый пакет с четырьмя кусками темного и камнеобразного вещества.

Экспертиза установила, что изъятое – 397,7 г наркотического вещества. Заведено уголовное дело.