В Петербурге у пассажира иномарки, которой управлял пьяный водитель, нашли наркотики

По информации ivbg.ru, 20 сентября в 18:40 возле дома № 194 на Таллинскому шоссе в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Creta под управлением нетрезвого 46-летнего жителя Новогорелово.
В салоне находился 28-летний гражданин Узбекистана, у которого при себе был полиэтиленовый пакет с четырьмя кусками темного и камнеобразного вещества.
Экспертиза установила, что изъятое – 397,7 г наркотического вещества. Заведено уголовное дело.
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29.08.2022 1839