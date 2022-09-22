Цены на билеты в Стамбул и Ереван из Петербурга подорожали до 100–200 тысяч рублей

Автор: Александр Селиванов
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После объявления частичной мобилизации цены на билеты в Стамбул и Ереван из Петербурга подорожали. Судя по данным сайтов билетных агрегаторов, сейчас цены в среднем варьируют от 100 до 200 тысяч рублей.

Так, например, на сайте Aviasales на ближайшие даты можно найти билеты в Стамбул с пересадками, одни из самых дешевых – 96 тысяч рублей. Долететь до крупнейшего города в Турции получится за день и 19 часов. Более быстрый перелет – за 16 с половиной часов – обойдется в 175 тысяч рублей, пишет Московский Комсомолец.

Похожая ситуация и с рейсами в Ереван. Самый дешевый билет на 25 сентября стоит 108,5 тысячи рублей. За более удобный вариант придется заплатить 268 тысяч рублей.

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21.09.2022 123
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