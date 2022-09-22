Семьи, дольщики и дороги: правительство Ленобласти рассмотрело проект бюджета на 2023 год

В приоритете — выплаты на детей от 8 до 17 лет, нацпроекты, адресная инвестиционная программа, дорожный фонд и помощь дольщикам

«Надо бороться за федеральные деньги, за поддержку из федерального бюджета по всем программам – стройке, культуре, туризму. Федеральные программы есть, проектов у нас хватает, это серьезная поддержка для регионального бюджета», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Документ предусматривает, что объем доходов областного бюджета в 2023 году году составит 171,3 млрд рублей, расходы – 183 млрд рублей, дефицит областного бюджета будет на уровне 11,7 млрд рублей. Об этом сегодня рассказал первый зампредседателя Правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков

Более половины расходов на государственные программы будут направлены на образование – 42,0 млрд рублей, социальную поддержку – 29,6 млрд рублей и здравоохранение – 26,8 млрд рублей.

Адресная инвестиционная программа на 2023 год включает 75 объектов дорожного хозяйства, здравоохранения, спорта, водоснабжения и водоотведения, культуры, образования и газоснабжения. На нее планируется потратить 17,7 млрд рублей.

Напомним, что за первое полугодие 2022 года в бюджет региона поступило 99,3 млрд рублей. При этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 млрд рублей.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.