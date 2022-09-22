Маньяка-рецидивиста, пытавшегося изнасиловать двух девушек, задержали в Выборге

По информации ivbg.ru, задержан маньяк-рецидивист, который пытался изнасиловать двух девушек в Выборге.

В полицию Выборгского района 21 сентября сообщили о нападении на 15-летнюю девушку недалеко от автобусной остановки «Ветлечебница». Неизвестный попытался ее изнасиловать и закрыл рот ладонью. Пострадавшая его укусила за руку, после чего ей удалось убежать.

Второе заявление поступило в 21:56 от 24-летней девушки. Она работает инспектором в МАПП № 2 «Торфяновка» и проживает в Выборге. Неизвестный мужчина затащил ее в кусты и попытался изнасиловать. Но испугался прохожих и убежал в сторону кладбища.

В 22:20 возле кладбища задержали подозреваемого – им оказался 41-летний ранее судимый уроженец Татарстана Алексей В. Обе девушки опознали мужчину. Решается вопрос о заведении уголовного дела.