Латвия прекращает выдачу новых долгосрочных рабочих виз для россиян

Власти Латвии приняли решение еще более ужесточить визовый режим для граждан Российской Федерации.

На этот раз речь идет о запрете на выдачу долгосрочных рабочих виз, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Согласно новой редакции закона, россияне «больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу сроком до одного года» в случае «наличия работы в Латвии». Далее перечисляются все условия, вплоть до удаленной работы в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, включает 38 стран).

«Фактически эта поправка означает, что новых работников из России Латвия не ждет», — уточняет латвийские СМИ.

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Кроме того, вид на жительство для россиян в Латвии будет действовать до 1 сентября 2023 года. Для продления документов потребуется сдать экзамен по латышскому языку.