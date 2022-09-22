В Петербурге школьница сорвалась с шестого этажа, пытаясь спуститься по простыням

По информации ivbg.ru, 21 сентября около 12:30 от дома № 11 по Институтскому проспекту в Санкт-Петербурге в больницу доставили 15-летнюю девочку.

Врачи диагностировали у ученицы девятого класса кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму живота, разрыв селезенки, многочисленные переломы, ушибы и ссадины.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. По предварительным данным, мать ушла из дома, закрыв дочку в квартире на ключ. Девочка связала простыни и решила спуститься вниз с шестого этажа через окно, но сорвалась.