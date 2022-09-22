Суд отобрал более 26 млн рублей у двух обнальщиков в Петербурге

По информации ivbg.ru, изъяты более 26 млн рублей у двух жителей Санкт-Петербурга, которые проводили банковские операции без регистрации и специальных разрешений.

Иск в суд подал прокурор Адмиралтейского района. Он потребовал взыскать в пользу бюджета денежную сумму, полученную обнальщиками Ильей Б. и Александром Ш. незаконным путем. Мужчины не проводили деньги через налоговый и финансовый контроли.

Обнальщиков признали виновными по ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).