Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут поучаствовать в референдуме из избиркомов Ленобласти

С 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР, ДНР, в Запорожской и Херсонской областях пройдут голосования по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Для жителей, которые живут за пределами территорий, организуют участки в России.

Содействие участковым комиссиям по референдумам оказывает Леноблизбирком. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей могут поучаствовать в референдуме по следующим адресам 23-26 сентября 2022 года с 10:00 до 18:00:

Всеволожский район, Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, административное здание;

Кингисеппский район, Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, административное здание;

Гатчинский район, Гатчина, ул. Карла Маркса, 44, административное здание;

Тихвинский район, Тихвин, 4 микрорайон, 42, административное здание.

Голосование будет проводиться в следующем порядке 27 сентября 2022 года с 08:00 до 18:00:

для жителей Донецкой Народной Республики и Запорожской области на участках во Всеволожском районе (Всеволожск, Колтушское шоссе, 138, административное здание);

для жителей Луганской Народной Республики на участке в Гатчинском районе (Гатчина, ул. Карла Маркса, 44, административное здание);

для жителей Херсонской области на участке в Кингисеппском районе (Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, административное здание);

для жителей Донецкой Народной Республики на участке в пункте временного пребывания в Тихвинском районе (Царицыно Озеро, 9).

По вопросам участия в референдуме обращаться по номерам: (812) 492-40-06, 492-96-34, 496-23-70 (с 08:00 до 20:00).