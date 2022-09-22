Мошенник продал воздух за 1,5 миллионов рублей в Пулково

По информации ivbg.ru, 50-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере».

Следствие установило, что обвиняемый в августе 2020 года предложил своей жертве приобрести крупную партию элитного парфюма. В здании аэропорта Пулково он получил от пострадавшего 1 миллион наличными и 483 тысячи рублей переводом на карту.

После этого, пообещав вернуться с парфюмом, мужчина покинул аэропорт и пропал со связи. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.