ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Даниил Муромцев.
Подразделение, в составе которого действовал
сержант Даниил Муромцев, удерживало занятые
позиции. Украинские националисты, стремясь
прорвать оборону российских войск, перешли в
наступление.
В бою сержант Муромцев, проявив мужество и
профессионализм, лично уничтожил три единицы
бронетехники противника, после чего огнем
крупнокалиберного пулемета отразил наступление
пехоты, в результате чего националисты отступили.
Воспользовавшись временным прекращением огня,
сержант Даниил Муромцев произвел смену позиций
и вывел личный состав и военную технику в
безопасный район. Потерь среди военнослужащих
подразделения допущено не было.