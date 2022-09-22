В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Анастасия Щербакова
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ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Даниил Муромцев.

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t.me/s/mod_russia

Подразделение, в составе которого действовал
сержант Даниил Муромцев, удерживало занятые
позиции. Украинские националисты, стремясь
прорвать оборону российских войск, перешли в
наступление.

В бою сержант Муромцев, проявив мужество и
профессионализм, лично уничтожил три единицы
бронетехники противника, после чего огнем
крупнокалиберного пулемета отразил наступление
пехоты, в результате чего националисты отступили.

Воспользовавшись временным прекращением огня,
сержант Даниил Муромцев произвел смену позиций
и вывел личный состав и военную технику в
безопасный район. Потерь среди военнослужащих
подразделения допущено не было.

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