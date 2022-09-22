ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Даниил Муромцев.



Подразделение, в составе которого действовал

сержант Даниил Муромцев, удерживало занятые

позиции. Украинские националисты, стремясь

прорвать оборону российских войск, перешли в

наступление.

В бою сержант Муромцев, проявив мужество и

профессионализм, лично уничтожил три единицы

бронетехники противника, после чего огнем

крупнокалиберного пулемета отразил наступление

пехоты, в результате чего националисты отступили.

Воспользовавшись временным прекращением огня,

сержант Даниил Муромцев произвел смену позиций

и вывел личный состав и военную технику в

безопасный район. Потерь среди военнослужащих

подразделения допущено не было.