В 2023 году материнский капитал увеличится более чем на 12%

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года.

После индексации он составит 589 569 рублей на первого ребенка и 779 094 рублей на второго. Семьи, которые ранее получили маткапитал на первого ребенка, смогут получить 189 524 рублей за второго. Об этом следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Напомним, тратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, социальную реабилитацию детей с инвалидностью, также средства можно направить на накопление пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.