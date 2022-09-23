Девушка бросила отравившегося наркотиком маленького сына на улице

Позже в состоянии наркотического опьянения была найдена и сама мать.

В Петербурге молодая мать на прогулке бросила потерявшего сознание 1,5-летнего сына на улице и ушла. Девушку нашли на улице Фарфоровской под действием наркотиков. Она была доставлена в отдел, а ее ребенок — в больницу.

Медики обнаружили у малыша отравление неизвестным веществом. В полицию и скорую о происшествии сообщил неравнодушный прохожий.

По данным «Mash на Мойке», девушка состоит на учете в ПДН и уже дважды получала протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Вероятно, нерадивую мать лишат прав. Полиция направила информацию о случившемся в органы опеки.