Toyota намерена закрыть свой завод в Санкт-Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Руководство завода обещает выплатить сотрудникам по 12 окладов.

Toyota собирается закрыть свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно редакции «Осторожно, новости«. Сотрудникам о закрытии предприятия объявили на общем собрании.

Перед увольнением сотрудникам обещают выплатить по 12 окладов. Указывается, что со следующей недели им начнут присылать соглашение о расторжении трудового договора.

Вам будет интересно
Toyota намерена закрыть свой завод в Санкт-Петербурге Петербург, Toyota
На месте бывшего аэропорта Ржевка появится миллион квадратных метров жилья
ЖК во Всеволожском районе построит «Группа ЛСР», купившая участок еще восемь лет назад. 16-этажный жилкомплекс «ЛСР. Ржевский парк» состоит из 8...
22.09.2022 106
Автор