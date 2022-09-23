Toyota намерена закрыть свой завод в Санкт-Петербурге

Руководство завода обещает выплатить сотрудникам по 12 окладов.

Toyota собирается закрыть свой завод в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно редакции «Осторожно, новости«. Сотрудникам о закрытии предприятия объявили на общем собрании.

Перед увольнением сотрудникам обещают выплатить по 12 окладов. Указывается, что со следующей недели им начнут присылать соглашение о расторжении трудового договора.