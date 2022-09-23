В Гатчине задержали сторонника фашизма и украинских военных группировок

Автор: Гузель Галимова
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Правоохранители задержали находящегося в федеральном розыске 20-летнего жителя Гатчины в Ленобласти.

Как стало известно, молодой человек является сторонником идей фашизма и националистических вооруженных формирований на Украине. Он скрывался от исполнения наказания.

Задержанного поместили в изолятор. Известно, что ранее он уже был судим.

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21.09.2022 108
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