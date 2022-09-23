В Гатчине задержали сторонника фашизма и украинских военных группировок

Правоохранители задержали находящегося в федеральном розыске 20-летнего жителя Гатчины в Ленобласти.
Как стало известно, молодой человек является сторонником идей фашизма и националистических вооруженных формирований на Украине. Он скрывался от исполнения наказания.
Задержанного поместили в изолятор. Известно, что ранее он уже был судим.
Вам будет интересно
В Петербург задержали троицу, подозреваемую в махинациях с чужим имуществом. По подозрению в преступлении задержали двух братьев 35 и 40 лет...
21.09.2022 108