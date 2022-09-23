В субботу, 24 сентября, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.
Местами, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2…+7°C, местами заморозки до -1°C, днём +8…+13°C.
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23.09.2022 73