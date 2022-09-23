Мать отправили в тюрьму за издевательства над детьми в Петербурге. Она садила их на цепь

По информации ivbg.ru, суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Оксаны Ф., обвиняемой в жестоком обращении с детьми.

Следствие установило, что с 15 апреля 2020 года по 10 сентября 2021 года она издевалась над своими несовершеннолетними детьми: причиняла физическую и психическую боль, морила их голодом, ограничивала во времени для сна.

Кроме того, мать приковывала детей за шею металлическими цепями к стене в коридоре. В суде женщина заявила, что использовала цепи, потому что дети ее не слушались.

Суд отправил Оксану Ф. на пять лет в колонию общего режима со штрафом в 70 тысяч рублей. Ее дети получат по миллиону рублей.