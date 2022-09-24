Ученые нашли способ лечить рак при помощи вируса герпеса

Распространенный вирус оказался мощным оружием в борьбе с онкологией.

Ученые из Англии сделали революционное открытие — вирус герпеса способен бороться с раковыми клетками. Генетически модифицированный герпес вводили пациентам, у которых оставалось мало шансов на выздоровление. Однако новый препарат дал им шанс.

Из 39 человек, кому вводился модифицированный герпес, у трех пациентов опухоль значительно уменьшилась, семь человек почти выздоровели, а один из испытуемых и вовсе избавился от онкологии всего за несколько недель.