Ученые нашли способ лечить рак при помощи вируса герпеса

Распространенный вирус оказался мощным оружием в борьбе с онкологией.
Ученые из Англии сделали революционное открытие — вирус герпеса способен бороться с раковыми клетками. Генетически модифицированный герпес вводили пациентам, у которых оставалось мало шансов на выздоровление. Однако новый препарат дал им шанс.
Из 39 человек, кому вводился модифицированный герпес, у трех пациентов опухоль значительно уменьшилась, семь человек почти выздоровели, а один из испытуемых и вовсе избавился от онкологии всего за несколько недель.
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