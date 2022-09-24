Центр коренных народов Ленобласти приглашает на занятия рукоделием

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Начнутся занятия в конце октября-начале ноября.

Об этом сообщили на странице центра в VK.

Друзья, единомышленники, рукодельницы и все, кто интересуется культурой коренных народов Ленобласти. После длительного перерыва возобновляются практические кукольные занятия в центре коренных народов Ленобласти, – приглашают организаторы занятий. – В процессе изучения вы приобретете не только навык шитья, но освоите и другие виды традиционного рукоделия: вышивка, ткачество, бисероплетениеЛара Вранцева

Запись на занятия открыта заранее — сообщает Onlinе 47.

_e70OWfM0JU
Автор: Лара Вранцева
kL_W3RA2CqQ
Автор: Лара Вранцева
Автор