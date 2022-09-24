В Светогорске выстроилась очередь из машин в сторону Финляндии — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Появилось видео с российско-финской границы в районе Светогорска в Выборгском районе Ленобласти.

Очевидец делится кадрами со Светогорска, где выстроилась огромная очередь на выезд из России. Конца и края «пробки» не видно. Видео оказалось в распоряжении «Осторожно, новости».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем, Финляндия в ближайшие дни намерена ввести запрет на въезд россиян даже с туристическими шенгенскими визами. Решение ограничить въезд в страну было принято накануне.

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23.09.2022 47
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