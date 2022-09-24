Россиянам перечислили лекарства, из-за которых они могут лишиться водительских прав

Прием серьезных препаратов перед или во время вождения автомобиля грозит лишением.

Водитель в состоянии опьянения будет лишен водительского удостоверения в соответствии со статьей 12.8 КоАП. При этом абсолютно неважно, чем было вызвано это состояние — алкоголь или лекарства.