Россиянам перечислили лекарства, из-за которых они могут лишиться водительских прав

Прием серьезных препаратов перед или во время вождения автомобиля грозит лишением.
Водитель в состоянии опьянения будет лишен водительского удостоверения в соответствии со статьей 12.8 КоАП. При этом абсолютно неважно, чем было вызвано это состояние — алкоголь или лекарства.
В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало эту идею. Однако Минздрав пока не высказался по вопросу обращения, — цитирует эксперта «Прайм».