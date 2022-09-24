Видео: Михаил Ильин ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации

Под частичную мобилизацию попадают и слуги народа. Об этом в интервью ЛенТВ24 заявил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.

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Напомним, что необходимую информацию по поводу частичной мобилизации теперь можно получить на «горячей» линии 122. «Горячая» линия действует во всех российских регионах. Также получить информацию о частичной мобилизации можно через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Там власти собирают самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.